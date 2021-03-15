В районы Махачкалы с отключением воды организуют ее подвоз

В районы Махачкалы, которые оказались в зоне отключения водоснабжения, будет организован подвоз воды.

Уточним, что результате аварии на Миатлинском водоводе в Махачкале ограничена подача воды в Ленинском и отчасти Советском районе города. В горадминистрации сказали, что подача воды будет восстановлена после ликвидации последствий аварии и проведения комплекса мер по обеззараживанию. На данный период перебои могут сохраняться.