Уточним, что результате аварии на Миатлинском водоводе в Махачкале ограничена подача воды в Ленинском и отчасти Советском районе города. В горадминистрации сказали, что подача воды будет восстановлена после ликвидации последствий аварии и проведения комплекса мер по обеззараживанию. На данный период перебои могут сохраняться.
В районы Махачкалы с отключением воды организуют ее подвоз
- Автор Хадижат
- 15 марта, 2021. Понедельник 18:39
В районы Махачкалы, которые оказались в зоне отключения водоснабжения, будет организован подвоз воды.