Сообщается, что в рамках поездки генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин осмотрит ряд энергообъектов на территории региона.
Кроме того, руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов и Андрей Рюмин проведут совещание, одной из тем которого станет увеличение надежности электросетевого комплекса республики.
В рамках рабочего визита Андрея Рюмина намечен пуск ВЛ 330 кВ «Артём-Дербент». Этот проект имеет особое значение для энергетической системы юга Республики Дагестан.
Гендиректор "Россети" Андрей Рюмин посетит Дагестан
- Автор Хадижат
- 15 марта, 2021. Понедельник 17:16
Рабочая поездка управления ПАО «Россети» в Республику Дагестан состоится 16-17 марта.
Сообщается, что в рамках поездки генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин осмотрит ряд энергообъектов на территории региона.