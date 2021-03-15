ЗАМАНА - Гендиректор "Россети" Андрей Рюмин посетит Дагестан

Гендиректор "Россети" Андрей Рюмин посетит Дагестан

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15 марта, 2021. Понедельник 17:16
Гендиректор &quot;Россети&quot; Андрей Рюмин посетит Дагестан

Рабочая поездка управления ПАО «Россети» в Республику Дагестан состоится 16-17 марта.

Гендиректор "Россети" Андрей Рюмин посетит Дагестан
Общество

Сообщается, что в рамках поездки генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин осмотрит ряд энергообъектов на территории региона.
Кроме того, руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов и Андрей Рюмин проведут совещание, одной из тем которого станет увеличение надежности электросетевого комплекса республики.
В рамках рабочего визита Андрея Рюмина намечен пуск ВЛ 330 кВ «Артём-Дербент». Этот проект имеет особое значение для энергетической системы юга Республики Дагестан.

 

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