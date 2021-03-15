Гендиректор "Россети" Андрей Рюмин посетит Дагестан

Сообщается, что в рамках поездки генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин осмотрит ряд энергообъектов на территории региона.

Кроме того, руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов и Андрей Рюмин проведут совещание, одной из тем которого станет увеличение надежности электросетевого комплекса республики.

В рамках рабочего визита Андрея Рюмина намечен пуск ВЛ 330 кВ «Артём-Дербент». Этот проект имеет особое значение для энергетической системы юга Республики Дагестан.