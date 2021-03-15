Прививочная компания продолжается

В Дагестане число жителей, прошедших вакцинацию превысило 17 тысяч человек. В настоящий момент, компания по вакцинации продолжается.

Как отмечает заместитель главного врача Республиканского центра инфекционных болезней Муминат Джабраилова, сегодня в вакцинации особо нуждаются лица старшего возраста. По ее словам, именно эта категория наиболее уязвима и подвержена осложнениям, которые может вызвать вирус. Вакцинация же позволит защитить старшее поколение от опасной инфекции и спасти кому-то жизнь.

Газета «Дагестанская правда» подготовила подробный материал об эпидемиологической ситуации в регионе в настоящий момент, прочитать который можно по ссылке