ЗАМАНА - Прививочная компания продолжается

Прививочная компания продолжается

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15 марта, 2021. Понедельник 16:23
Прививочная компания продолжается

В Дагестане число жителей, прошедших вакцинацию превысило 17 тысяч человек. В настоящий момент, компания по вакцинации продолжается.

Прививочная компания продолжается
Общество

Как отмечает заместитель главного врача Республиканского центра инфекционных болезней Муминат Джабраилова, сегодня в вакцинации особо нуждаются лица старшего возраста. По ее словам, именно эта категория наиболее уязвима и подвержена осложнениям, которые может вызвать вирус. Вакцинация же позволит защитить старшее поколение от опасной инфекции и спасти кому-то жизнь.

Газета «Дагестанская правда» подготовила подробный материал об эпидемиологической ситуации в регионе в настоящий момент, прочитать который можно по ссылке

 

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