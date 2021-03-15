В целях недопущения этого необходимо прививать данную категорию людей, считает Анна Попова. Также она отметила, что данная категория в стране является самой неимунной и нуждается в вакцинации с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала прививать от COVID-19 пожилых россиян
- Автор Хадижат
- 15 марта, 2021. Понедельник 15:44
Согласно мнению Анны Поповой, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей видит риск распространения вируса Covid-19 в числе пенсионеров из-за отмены режима самостоятельной изоляции.