ЗАМАНА - Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала прививать от COVID-19 пожилых россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала прививать от COVID-19 пожилых россиян

Автор
15 марта, 2021. Понедельник 15:44
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала прививать от COVID-19 пожилых россиян

Согласно мнению Анны Поповой, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей видит риск распространения вируса Covid-19 в числе пенсионеров из-за отмены режима самостоятельной изоляции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала прививать от COVID-19 пожилых россиян
Общество

В целях недопущения этого необходимо прививать данную категорию людей, считает Анна Попова. Также она отметила, что данная категория в стране является самой неимунной и нуждается в вакцинации с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top