Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала прививать от COVID-19 пожилых россиян

В целях недопущения этого необходимо прививать данную категорию людей, считает Анна Попова. Также она отметила, что данная категория в стране является самой неимунной и нуждается в вакцинации с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.