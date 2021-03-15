В Дагестане продолжаются соревнования профессионального мастерства WorldSkills Russia

Конкурсы прошли по 34 компетенциям в сферах IT-технологий, строительства, услуг, медицины, образования, туризма, транспорта и логистики. В Махачкале, Дербенте, Хасавюрте и Кизляре были организованы круглые столы по теме внедрения эталонов WorldSkills в формировании профессионального опыта. Подчеркнём, что чемпионат проходит с 10 по 20 марта. Всего в рамках чемпионата пройдут состязания по 63 компетенциям. Во внеконкурсной программе чемпионата принимает участие 41 представитель из субъектов РФ. Стоит отметить, что целью движения Ворлдскиллс является увеличение престижа рабочих профессий.

Отметим, WorldSkills международная некоммерческая организация, созданная для повышения стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения профессиональных чемпионатов по всему миру.