Платформу «Госуслуги. Решаем вместе» запустят в Дагестане

До конца этого года во всех субъектах Российской Федерации запустят площадку «Госуслуги. Решаем вместе», об этом сообщил заместитель премьер-министра России Дмитрий Чернышенко.

Новая площадка будет способствовать организации работы с обращениями людей и оперативно держать под контролем решение этих вопросов.

В рамках цифрового ресурса так же будут проводиться online-опросы социальной тематики и мониторинг обратной связи в социальных сетях.

Стоит отметить, Республика Дагестан занимает 12-е место в Российской Федерации по числу получаемых услуг в электронной форме и одно из ведущих мест по количеству зарегистрированных людей.

Как сообщал ранее руководитель Министерства цифрового развития РД Сергей Снегирев порталом «Госуслуги» в регионе пользуются приблизительно 250 тысяч человек в месяц. В настоящее время на портале уже зарегистрировано более двух миллионов дагестанцев.