Новая площадка будет способствовать организации работы с обращениями людей и оперативно держать под контролем решение этих вопросов.
В рамках цифрового ресурса так же будут проводиться online-опросы социальной тематики и мониторинг обратной связи в социальных сетях.
Стоит отметить, Республика Дагестан занимает 12-е место в Российской Федерации по числу получаемых услуг в электронной форме и одно из ведущих мест по количеству зарегистрированных людей.
Как сообщал ранее руководитель Министерства цифрового развития РД Сергей Снегирев порталом «Госуслуги» в регионе пользуются приблизительно 250 тысяч человек в месяц. В настоящее время на портале уже зарегистрировано более двух миллионов дагестанцев.