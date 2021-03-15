ЗАМАНА - Платформу «Госуслуги. Решаем вместе» запустят в Дагестане

Платформу «Госуслуги. Решаем вместе» запустят в Дагестане

Автор
15 марта, 2021. Понедельник 15:00
Платформу «Госуслуги. Решаем вместе» запустят в Дагестане

До конца этого года во всех субъектах Российской Федерации запустят площадку «Госуслуги. Решаем вместе», об этом сообщил заместитель премьер-министра России Дмитрий Чернышенко.

Платформу «Госуслуги. Решаем вместе» запустят в Дагестане
Общество

Новая площадка будет способствовать организации работы с обращениями людей и оперативно держать под контролем решение этих вопросов.

В рамках цифрового ресурса так же будут проводиться online-опросы социальной тематики и мониторинг обратной связи в социальных сетях.

Стоит отметить, Республика Дагестан занимает 12-е место в Российской Федерации по числу получаемых услуг в электронной форме и одно из ведущих мест по количеству зарегистрированных людей.

Как сообщал ранее руководитель Министерства цифрового развития РД Сергей Снегирев порталом «Госуслуги» в регионе пользуются приблизительно 250 тысяч человек в месяц. В настоящее время на портале уже зарегистрировано более двух миллионов дагестанцев.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top