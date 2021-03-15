ЗАМАНА - Дагестанцы смогут проголосовать за пространства для благоустройства через новую федеральную платформу

Дагестанцы смогут проголосовать за пространства для благоустройства через новую федеральную платформу

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15 марта, 2021. Понедельник 14:05
Дагестанцы смогут проголосовать за пространства для благоустройства через новую федеральную платформу

Дагестанцы смогут отдать свой голос за объекты, которые запланировано благоустроить в 2022 году, на новой общегосударственной площадке. Волеизъявление пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте 

Дагестанцы смогут проголосовать за пространства для благоустройства через новую федеральную платформу
Общество

Заместитель премьер-министра России Марат Хуснулин подчеркнул, что общероссийская площадка станет механизмом, задача которого упросить форму «обратной связи» от людей во всех субъектах государства.

Проект «Формирование комфортной городской среды» имеет принципиальное значение для регионов. В его задачах сделать жизнь в населенных пунктах привлекательнее, удобнее и доступнее.

На общегосударственной площадке будет проводиться голосование по каждому объекту, организована также возможность связаться с куратором направления и задать интересующие вопросы.

Подчеркнем, что над разработкой и дальнейшим обслуживанием проекта работает АНО «Диалог Регионы».

 

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