Как сообщает пресс-служба дагестанского минобрнауки, инновационная вузовская площадка позволит максимально эффективно подготовиться к ЕГЭ в новых условиях его проведения.
Подробнее – тут.
Подготовкой школьников к сдаче экзаменов, в заданиях которых в 2021 году появятся практическое программирование, работа с электронными таблицами, информационный поиск, займутся на площадке Дагестанского государственного университета, где вузом будут организованы специальные курсы.
Как сообщает пресс-служба дагестанского минобрнауки, инновационная вузовская площадка позволит максимально эффективно подготовиться к ЕГЭ в новых условиях его проведения.
Подробнее – тут.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..