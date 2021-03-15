ЗАМАНА - К ЕГЭ по информатике и ИКТ – 2021 дагестанских школьников подготовят бесплатно

К ЕГЭ по информатике и ИКТ – 2021 дагестанских школьников подготовят бесплатно

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15 марта, 2021. Понедельник 12:24
К ЕГЭ по информатике и ИКТ – 2021 дагестанских школьников подготовят бесплатно

Подготовкой школьников к сдаче экзаменов, в заданиях которых в 2021 году появятся практическое программирование, работа с электронными таблицами, информационный поиск, займутся на площадке Дагестанского государственного университета, где вузом будут организованы специальные курсы.

К ЕГЭ по информатике и ИКТ – 2021 дагестанских школьников подготовят бесплатно
Общество

Как сообщает пресс-служба дагестанского минобрнауки, инновационная вузовская площадка позволит максимально эффективно подготовиться к ЕГЭ в новых условиях его проведения.

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