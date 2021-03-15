К ЕГЭ по информатике и ИКТ – 2021 дагестанских школьников подготовят бесплатно

Автор Арслан

Подготовкой школьников к сдаче экзаменов, в заданиях которых в 2021 году появятся практическое программирование, работа с электронными таблицами, информационный поиск, займутся на площадке Дагестанского государственного университета, где вузом будут организованы специальные курсы.