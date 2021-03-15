В ведомстве сообщили о том, что проблема будет устранена в ближайшее время.
В Махачкале временно приостановлено водоснабжение
- Автор Арслан
- 15 марта, 2021. Понедельник 11:56
Жители Ленинского и Советского районов Махачкалы, по данным АО «Махачкалаводоканал» пробудут без водоснабжения в результате отсутствия воды в канале имени Октябрьской революции.
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