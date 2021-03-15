ЗАМАНА - В Махачкале временно приостановлено водоснабжение

В Махачкале временно приостановлено водоснабжение

Автор
15 марта, 2021. Понедельник 11:56
В Махачкале временно приостановлено водоснабжение

Жители Ленинского и Советского районов Махачкалы, по данным АО «Махачкалаводоканал» пробудут без водоснабжения в результате отсутствия воды в канале имени Октябрьской революции.

В Махачкале временно приостановлено водоснабжение
Общество

В ведомстве сообщили о том, что проблема будет устранена в ближайшее время.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top