Общественные наблюдатели приняли участие в обучающих семинарах

«Эта категория лиц должна быть подготовлена на самом высоком уровне, потому как от них зависит исход избирательного процесса», — сказал руководитель регионального штаба по наблюдению за выборами Буньямин Магомедов, комментируя цикл двухдневных образовательных семинаров.