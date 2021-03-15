В течение двух дней около 4000 общественных наблюдателей за выборами в депутаты Государственной Думы ФСРФ и Народного Собрания РД обучались отслеживанию и контролю избирательного процесса.
Общественные наблюдатели приняли участие в обучающих семинарах
- Автор Арслан
- 15 марта, 2021. Понедельник 11:26
«Эта категория лиц должна быть подготовлена на самом высоком уровне, потому как от них зависит исход избирательного процесса», — сказал руководитель регионального штаба по наблюдению за выборами Буньямин Магомедов, комментируя цикл двухдневных образовательных семинаров.