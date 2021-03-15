ЗАМАНА - Общественные наблюдатели приняли участие в обучающих семинарах

Общественные наблюдатели приняли участие в обучающих семинарах

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15 марта, 2021. Понедельник 11:26
Общественные наблюдатели приняли участие в обучающих семинарах

«Эта категория лиц должна быть подготовлена на самом высоком уровне, потому как от них зависит исход избирательного процесса», — сказал руководитель регионального штаба по наблюдению за выборами Буньямин Магомедов, комментируя цикл двухдневных образовательных семинаров.

Общественные наблюдатели приняли участие в обучающих семинарах
Общество

В течение двух дней около 4000 общественных наблюдателей за выборами в депутаты Государственной Думы ФСРФ и Народного Собрания РД обучались отслеживанию и контролю избирательного процесса.

 

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