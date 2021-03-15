ЗАМАНА - В Дагестане запустили сервис для путешествий

В Дагестане запустили сервис для путешествий

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15 марта, 2021. Понедельник 09:58
В Дагестане запустили сервис для путешествий

Сведения по всем направлениям, достопримечательностям и гостевым домам отныне, как сообщает РИА «Дербент», можно получить, посетив интернет-портала enquto.ru, запущенный первым в регионе сервисом для путешествий ENQUTUOR.

В Дагестане запустили сервис для путешествий
Общество

Новый сервис, благодаря которому, по мнению разработчиков, турпоток в Дагестане увеличится на 30%, включает в себя информацию о маршрутах следования, а также с помощью него можно дать оценку посещенным ими местам посещения.

 

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