В Дагестане запустили сервис для путешествий

Сведения по всем направлениям, достопримечательностям и гостевым домам отныне, как сообщает РИА «Дербент», можно получить, посетив интернет-портала enquto.ru, запущенный первым в регионе сервисом для путешествий ENQUTUOR.

Новый сервис, благодаря которому, по мнению разработчиков, турпоток в Дагестане увеличится на 30%, включает в себя информацию о маршрутах следования, а также с помощью него можно дать оценку посещенным ими местам посещения.