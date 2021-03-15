Из плена животных вызволяли спасатели дагестанского МЧС. Коров удалось спасти, все они живы и здоровы.
В Дагестане под давлением снега обрушилась крыша коровника
- Автор Хадижат
- 15 марта, 2021. Понедельник 08:40
В Шамильском районе в эти дни под давлением снега обрушилась крыша коровника и накрыла коров, сообщает "Молодежь Дагестана".
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