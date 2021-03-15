В Карабудахкенте по причине непогоды обрушились теплицы

«С 11 по 12 марта наблюдался длительный обильный снегопад. Железные каркасы тепличных строений не выдержали тяжести снежного покрова и упали, погубив также и урожай помидоров. У меня пострадал 1 га теплиц, также и площади, заложенные в 2019 году на средства приобретенного по линии Минсельхозпрода РД гранта», - сообщил Сулейманов.

Он отметил, что все грантовые обязанности до настоящего времени производились вовремя. Разрушение производственной базы и убытки составили десятки миллионов рублей.

Сотрудники Минсельхозпрода республики сформировывают перечень тепличных хозяйств для классификации потенциала и проработки предложений по государственной поддержке.