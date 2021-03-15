ЗАМАНА - В Карабудахкенте по причине непогоды обрушились теплицы

В Карабудахкенте по причине непогоды обрушились теплицы

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15 марта, 2021. Понедельник 08:34
В Карабудахкенте по причине непогоды обрушились теплицы В Карабудахкенте по причине непогоды обрушились теплицы В Карабудахкенте по причине непогоды обрушились теплицы

Одним из хозяйственников, потерпевших серьезные убытки стал обладатель гранта «Начинающий фермер» Магомедамин Сулейманов, сообщает РИА "Дагестан".

В Карабудахкенте по причине непогоды обрушились теплицы
Общество

«С 11 по 12 марта наблюдался длительный обильный снегопад. Железные каркасы тепличных строений не выдержали тяжести снежного покрова и упали, погубив также и урожай помидоров. У меня пострадал 1 га теплиц, также и площади, заложенные в 2019 году на средства приобретенного по линии Минсельхозпрода РД гранта», - сообщил Сулейманов.

Он отметил, что все грантовые обязанности до настоящего времени производились вовремя. Разрушение производственной базы и убытки составили десятки миллионов рублей. 

Сотрудники Минсельхозпрода республики сформировывают перечень тепличных хозяйств для классификации потенциала и проработки предложений по государственной поддержке.

 

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