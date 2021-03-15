ЗАМАНА - Глава Каякентского района прокомментировал прошедшие Дни Республики Дагестан в Совете Федерации

Глава Каякентского района прокомментировал прошедшие Дни Республики Дагестан в Совете Федерации

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15 марта, 2021. Понедельник 00:22
Глава Каякентского района прокомментировал прошедшие Дни Республики Дагестан в Совете Федерации

Глава Каякентского района Магомед Эльдерханов прокомментировал прошедшие Дни Республики Дагестан в Совете Федерации. Подчеркнём, прошедшие в начале марта Дни Республики Дагестан  в Совете Федерации были посвящены столетнему юбилею с образования ДАССР.

Глава Каякентского района прокомментировал прошедшие Дни Республики Дагестан в Совете Федерации
Общество

Глава муниципалитета обозначил, что за пару дней дагестанская делегация смогла не только продемонстрировать широкую культурную программу, продемонстрировав многообразие Дагестана, но и озвучить принципиально важные для республики вопросы, нуждающиеся в безотлагательном решении. 

"Сергей Меликов, возглавивший делегацию, сумел  озвучить проблемы дагестанцев, выдвинул инициативы, возможные  способы  урегулирования данных вопросов", - отметил Магомед Эльдерханов.

Также он добавил, что в Совете Федерации были обозначены важные вопросы сфере  электроэнергии, газоснабжения, водоотведения и загрязнения водоемов. 

"Выражаю надежду, что трехдневный визит Дагестана в Совфеде РФ даст положительную динамику для развития Дагестана и улучшения обстановки в регионе", - заключил Эльдерханов.

 

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