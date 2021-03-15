Глава Каякентского района прокомментировал прошедшие Дни Республики Дагестан в Совете Федерации

Глава Каякентского района Магомед Эльдерханов прокомментировал прошедшие Дни Республики Дагестан в Совете Федерации. Подчеркнём, прошедшие в начале марта Дни Республики Дагестан в Совете Федерации были посвящены столетнему юбилею с образования ДАССР.

Глава муниципалитета обозначил, что за пару дней дагестанская делегация смогла не только продемонстрировать широкую культурную программу, продемонстрировав многообразие Дагестана, но и озвучить принципиально важные для республики вопросы, нуждающиеся в безотлагательном решении.

"Сергей Меликов, возглавивший делегацию, сумел озвучить проблемы дагестанцев, выдвинул инициативы, возможные способы урегулирования данных вопросов", - отметил Магомед Эльдерханов.

Также он добавил, что в Совете Федерации были обозначены важные вопросы сфере электроэнергии, газоснабжения, водоотведения и загрязнения водоемов.

"Выражаю надежду, что трехдневный визит Дагестана в Совфеде РФ даст положительную динамику для развития Дагестана и улучшения обстановки в регионе", - заключил Эльдерханов.