«Это и вопросы водоснабжения, работы очистных сооружений, электро и газоснабжения, затянувшегося строительства социальных объектов. Много вопросов в сфере развития агропромышленного комплекса», - уточнил руководитель района.
Также Джамбула Салавов добавил, что врио Главы РД Сергей Меликов точечно обозначил эти вопросы в Совете Федерации и предложил вариант их решения. Это, безусловно, скажется на темпах развития региона.
«Важной стратегической составляющей стала всесторонняя поддержка Врио Главы РД Сергея Алимовича Меликова, Председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко и Постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально экономического развития Республики Дагестан», будет в значительной степени способствовать решении актуальных вопросов, поставленных Врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым, на благо нашей республики», заключил он.
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- Автор Хадижат
- 14 марта, 2021. Воскресенье 13:07
Как подчеркнул Джамбулат Салавов, в регионе не мало проблем, которые требуют безотлагательного решения.
«Это и вопросы водоснабжения, работы очистных сооружений, электро и газоснабжения, затянувшегося строительства социальных объектов. Много вопросов в сфере развития агропромышленного комплекса», - уточнил руководитель района.
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