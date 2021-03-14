Глава Хасавюртовского района прокомментировал итоги дней Республики Дагестан в Совете Федерации

«Это и вопросы водоснабжения, работы очистных сооружений, электро и газоснабжения, затянувшегося строительства социальных объектов. Много вопросов в сфере развития агропромышленного комплекса», - уточнил руководитель района.

Также Джамбула Салавов добавил, что врио Главы РД Сергей Меликов точечно обозначил эти вопросы в Совете Федерации и предложил вариант их решения. Это, безусловно, скажется на темпах развития региона.

«Важной стратегической составляющей стала всесторонняя поддержка Врио Главы РД Сергея Алимовича Меликова, Председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко и Постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально экономического развития Республики Дагестан», будет в значительной степени способствовать решении актуальных вопросов, поставленных Врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым, на благо нашей республики», заключил он.