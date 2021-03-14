ЗАМАНА - Представители военно-морского флонта Минобороны РФ посетили Кизлярское оборонное предприятие

Представители военно-морского флонта Минобороны РФ посетили Кизлярское оборонное предприятие

Автор
14 марта, 2021. Воскресенье 11:48
Представители военно-морского флонта Минобороны РФ посетили Кизлярское оборонное предприятие

Делегация военно-морского флота Минобороны в процессе визита в Дагестан посетила ОАО «Концерн КЭМЗ». В поездке ее сопровождал руководитель патриотического движения Бессмертный полк по РД Эльдар Кадиев.

Представители военно-морского флонта Минобороны РФ посетили Кизлярское оборонное предприятие
Общество

Генеральный директор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов провел экскурсию и ознакомил гостей с передовым оборудованием завода. Особенное внимание гостей было уделено новому цеху для сборки универсальных сверхлёгких самолетов и вертолетов. Подробнее читайте по ссылке

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top