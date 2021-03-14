Генеральный директор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов провел экскурсию и ознакомил гостей с передовым оборудованием завода. Особенное внимание гостей было уделено новому цеху для сборки универсальных сверхлёгких самолетов и вертолетов. Подробнее читайте по ссылке
Представители военно-морского флонта Минобороны РФ посетили Кизлярское оборонное предприятие
- Автор Хадижат
- 14 марта, 2021. Воскресенье 11:48
Делегация военно-морского флота Минобороны в процессе визита в Дагестан посетила ОАО «Концерн КЭМЗ». В поездке ее сопровождал руководитель патриотического движения Бессмертный полк по РД Эльдар Кадиев.
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