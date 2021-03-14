В Детской поликлинике Кизлярского района провен капитальный ремонт

Детское поликлиническое отделение Кизлярской ЦРБ открылось после капремонта. Уточним, что проведен он был в кратчайшие сроки. Почти за месяц медицинское учреждение преобразилась до неузнаваемости.

Средства на капитальный ремонт были выделены в рамках реализации регионального проекта «Развитие детских поликлиник».

Само учреждение рассчитано на сто посещений в смену. Согласно мнению главного врача Кизлярской ЦРБ Кутбудина Газиева, детское поликлиническое отделение при районной больнице нуждалось давно в модернизации. Текущего, а уж тем более капитального ремонта в в учреждении не было более десяти лет. В праздничной мероприятии открытия обновленной больницы участвовали глава Кизлярского района Аким Микиров и советник руководителя Минздрава Алевдин Таланов. Они ознакомились с созданными условиями и высоко оценили качество проведенных ремонтных работ.