ЗАМАНА - Выплаты на детей̆ от 3 до 7 лет будут зависеть от доходов семьи

Выплаты на детей̆ от 3 до 7 лет будут зависеть от доходов семьи

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14 марта, 2021. Воскресенье 09:34
Выплаты на детей̆ от 3 до 7 лет будут зависеть от доходов семьи

В соответствии с новым распоряжением, выплата быть может назначена в размере 50 75 либо 100 от прожиточного минимума ребенка по региону.

Выплаты на детей̆ от 3 до 7 лет будут зависеть от доходов семьи
Общество

Новые размеры детских отчислений действуют задним числом с 1 января 2021 года. Каждой семье сделают перерасчет на основании обращения, которое можно подать после 1 апреля 2021 года.
Заявление на перерасчет ежемесячной выплаты можно будет подать в электронном виде через Единый портал государственных услуг.
Пособие назначают одному из родителей, если ребенок россиянин. Если детишек в возрасте от 3-х до 7 лет несколько, выплата положена на каждого ребенка. Выплату производят со дня достижения ребенком возраста 3-х лет до достижения им возраста 8-ми лет.

 

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