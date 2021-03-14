Новые размеры детских отчислений действуют задним числом с 1 января 2021 года. Каждой семье сделают перерасчет на основании обращения, которое можно подать после 1 апреля 2021 года.
Заявление на перерасчет ежемесячной выплаты можно будет подать в электронном виде через Единый портал государственных услуг.
Пособие назначают одному из родителей, если ребенок россиянин. Если детишек в возрасте от 3-х до 7 лет несколько, выплата положена на каждого ребенка. Выплату производят со дня достижения ребенком возраста 3-х лет до достижения им возраста 8-ми лет.
Выплаты на детей̆ от 3 до 7 лет будут зависеть от доходов семьи
- Автор Хадижат
- 14 марта, 2021. Воскресенье 09:34
В соответствии с новым распоряжением, выплата быть может назначена в размере 50 75 либо 100 от прожиточного минимума ребенка по региону.
Новые размеры детских отчислений действуют задним числом с 1 января 2021 года. Каждой семье сделают перерасчет на основании обращения, которое можно подать после 1 апреля 2021 года.
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