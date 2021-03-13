Уполномоченный при Главе РД по правам ребенка Марина Ежова встретилась с Главой Буйнакска Исламудином Нургудаевым

Автор Хадижат

Основной темой встречи стала ситуация, сложившаяся в одной из школ города в связи с распространяемой в сети информацией о якобы надругательстве над учеником.