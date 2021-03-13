Главный детский омбудсмен республики также встретилась с родителями детей, имевших отношение к этой истории. В данный момент инцидентом занимаются правоохранительные органы. Из предварительной беседы с предполагаемыми «насильниками» и «жертвой» стало понятно, что никакого насильственного действия в отношениях одноклассников не было.
Уполномоченный при Главе РД по правам ребенка Марина Ежова встретилась с Главой Буйнакска Исламудином Нургудаевым
- Автор Хадижат
- 13 марта, 2021. Суббота 14:59
Основной темой встречи стала ситуация, сложившаяся в одной из школ города в связи с распространяемой в сети информацией о якобы надругательстве над учеником.
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