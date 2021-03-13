Задачей мероприятия является привлечение общественности к работе направленной на противодействие нелегальному обороту наркотических средств, сбор и проверка оперативно важной информации, оказание профессиональной поддержки и консультаций по вопросам исцеления и реабилитации наркозависимых лиц.
Каждый житель Республики Дагестан может посодействовать представителям правоохранительных органов в выявлении и недопущении незаконных действий в сфере нелегального оборота наркотических средств. С этой целью нужно позвонить по телефону доверия Управления по контролю за оборотом наркотических средств МВД по РД 8 (8722) 994-994 либо оставить обращение на веб-сайте Министерства внутренних дел по РД.
В Дагестане пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью»
- Автор Хадижат
- 13 марта, 2021. Суббота 16:48
С 15 по 26 марта в Республике Дагестан пройдет 1-ый шаг Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с участием профессионалов профильных ведомств и органов республики.
Задачей мероприятия является привлечение общественности к работе направленной на противодействие нелегальному обороту наркотических средств, сбор и проверка оперативно важной информации, оказание профессиональной поддержки и консультаций по вопросам исцеления и реабилитации наркозависимых лиц.
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