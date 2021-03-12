Студент ДГУ Камиль Ниналалов - финалист конкурса «Я – профессионал»

Приложения на основе искусственного интеллекта и разработка веб-порталов – студент факультета математики и компьютерных наук Камиль Ниналалов успешно прошел отборочный тур всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», и приглашен к участию в заключительном туре и школе олимпиады .

Ниналалов – участник направления «Искусственный интеллект», заключительный этап которого пройдет 10 апреля в дистанционном формате.

«Участие в проекте позволит попасть на стажировки в известные компании, найти работу мечты. Я подал заявку по направлению «искусственный интеллект», мне интересна эта тема. В Дагестане, как и во всем мире, активно развиваются нейросети, – поделился Камиль. – Искусственный интеллект - идеальная ма-шина, которая может обработать всю имеющуюся информацию за доли се-кунд и принять верное решение, не упустив ни одной детали. Не знаю, каким будет результат в конкурсе, но опыт, безусловно, принесет пользу».

Заявку на участие в конкурсе подали 9 809 человек из 603 вузов, ко второму этапу допущены 1604 человек. 308 студентов примут участие в третьем, заключительном туре.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – самый масштабный студенческий конкурс в стране и один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей, реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

B 2020/2021 олимпиада проводится по 72 естественно-научным и гуманитарным направлениям. Школа по искусственному интеллекту и математике олимпиады «Я - профессионал пройдет в очном формате с 12 по 16 апреля 2021 г. на базе Московского физико- технического института (национального исследовательского университета).

На протяжении недели участники конкурса будут соревноваться в оценочных испытаниях. Конкурсанты примут участие в групповых дискуссиях, лекциях и практикумах и хакатоне по искусственному интеллекту. Результаты всех эта-пов объединят в единый рейтинг участника.

Организаторы конкурса рассматривают возможность интеграции победителей в государственную и муниципальную службу или в бизнес.