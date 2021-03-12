Девушки в расшитых сарафанах и кокошниках, столы, заставленные аппетитными блинами и другими лакомствами, «Калинка», играющая на фоне, – в Дагестанском государственном университете отпраздновали Масленицу. Филологический факультет вуза, как место, где изучают устное народное творчество и с особым трепетом относятся к национальным традициям, стал местом проведения праздника.

Масленица – восточнославянский народный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. «Вся неделя делится на два периода – Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая – это первые три дня: понедельник, вторник и среда, а Широкая – последние четыре: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься делами по хозяйству, с четверга же все работы прекращались, и начинались гуляния. В народе каждый день Масленицы имел свое название», – рассказала доцент кафедры русской литературы ДГУ, специалист по русскому фольклору Жанна Малецкая. Масленица и масленичные обряды упоминаются во многих произведениях русской литературы: например, в поэме А. Пушкина «Евгений Онегин» и в рассказе И. Бунина «Чистый понедельник».

Масленица – праздник, немыслимый без танцев и песен. Вот и студентки ДГУ, одетые в красочные костюмы, станцевали «Калинку» и другие народные танцы. Прозвучала также старинная казачья песня «Не для тебя придет весна» и народное стихотворение в исполнении студенток вуза.

Народные праздники – давняя и добрая традиция ДГУ. Каждый год тут устраивают национальные «Майданы», концерты. «Наши студенты – молодцы! Специально к празднику они приготовили пирожки и другие лакомства, а также блины – угощение, без которого нельзя представить себе Масленицу. Они подготовили танцы, песни, которыми мы все насладились. Спасибо вам, ребята. Поздравляю всех с этим замечательным праздником», – обратилась к гостям мероприятия проректор по воспитательной и социальной работе ДГУ Зарема Гусейханова.

«Масленица в ДГУ – очередное свидетельство того, что мы с вами Россия, что мы Дагестан в составе России. Это также доказывает, что мы любим русскую литературу, русский фольклор и искусство», – заявил декан филологического факультета Шабан Мазанаев. «Я надеюсь, что Масленица станет хорошей традицией и будет проходить в университете каждый год. Спасибо организаторам – отделу по воспитательной и социальной работе ДГУ, я получаю большое удовольствие, находясь здесь», – подчеркнула Татьяна Ашурбекова, декан факультета иностранных языков.

К празднику присоединились и студенты-иностранцы ДГУ. «На подобные праздники я прихожу четвертый год, мне нравится. Особенно меня восхитили танцы наших студенток: очень красиво выступили», – делится студентка экономического факультета Мари Элоди.