ЗАМАНА - На борьбу со снегопадом вывели 300 единиц спецтехники

На борьбу со снегопадом вывели 300 единиц спецтехники

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13 марта, 2021. Суббота 00:12
На борьбу со снегопадом вывели 300 единиц спецтехники

Сегодня на дороги республики выехало больше 300 единиц специализированной техники для ликвидации последствий снегопада.

На борьбу со снегопадом вывели 300 единиц спецтехники
Общество

В усиленном режиме проводятся работы по очистке снега с дороги, обработке противогололедными материалами. Дорожники призывают водителей не выезжать на летней резине, держать под контролем скоростной режим и не мешать снегоуборочной технике.

 

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