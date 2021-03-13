Сергей Снегирев подчеркнул, что порталом пользуются приблизительно 250 тыс. человек за месяц. С начала 2021 года через сайт на прием к врачу было записано приблизительно 87 тыс. человек. "Республика занимает 12-е место в Российской Федерации по числу получаемых услуг в электронной форме и одно из ведущих по числу зарегистрированных людей. Сейчас их больше 2-х млн. человек", подчеркнул Сергей Снегирев.
Он уточнил, что запись на вакцинопрофилактику через портал “Госуслуги” является одним из самых удобных для граждан. Кроме того он сообщил, что вместе с компаниями «2ГИС» и Yandex на карту внесены все пункты вакцинопрофилактики.
Подчеркнём, что записаться на вакцинацию можно в личном кабинете на веб-сайте «Госуслуги».
Сергей Снегирев: «Записаться на вакцинацию можно через портал “Госуслуги”»
- Автор Хадижат
- 13 марта, 2021. Суббота 09:17
11 марта в рамках очередного заседания Оперативного штаба исполняющий обязанности руководителя Министерства цифрового развития республики Сергей Снегирев сообщил о числе людей, пользующихся порталом «Госуслуги» с целью получения медицинской помощи.
Сергей Снегирев подчеркнул, что порталом пользуются приблизительно 250 тыс. человек за месяц. С начала 2021 года через сайт на прием к врачу было записано приблизительно 87 тыс. человек. "Республика занимает 12-е место в Российской Федерации по числу получаемых услуг в электронной форме и одно из ведущих по числу зарегистрированных людей. Сейчас их больше 2-х млн. человек", подчеркнул Сергей Снегирев.
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