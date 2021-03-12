В Дагестане зафиксирован минимальный уровень младенческой смертности

В рамках выступления на медицинском форуме, врио руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов поделился статистикой, согласно которой смертность младенцев в регионе достигла своего исторического минимума. "В 2020 году смертность младенцев составила 6,7 на 1000 родившихся живыми. Это еще 34 спасенные детские жизни. Конечно, здесь необходимо отметить заслугу работников сферы медицины, которые профессионально работают в своей отрасли и спасают жизни своих пациентов», отметил Сергей Меликов.

Также он подчеркнул, что в Дагестане выросла продолжительность жизни. Сегодня регион по данному пункту занимает второе место в стране.