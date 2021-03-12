Главной темой встречи стало развитие сельхозпроизводства и проблема, связанная с опустыниванием земель. В рамках заседания, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что данный вопрос был поднят и получил поддержку в Совете Федерации, в рамках проведения Дней Республики Дагестан.
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Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл встречу с активом Ногайского района
- Автор Хадижат
- 12 марта, 2021. Пятница 16:47
В четверг, 11 марта, временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Ногайский район с рабочим визитом.
Главной темой встречи стало развитие сельхозпроизводства и проблема, связанная с опустыниванием земель. В рамках заседания, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что данный вопрос был поднят и получил поддержку в Совете Федерации, в рамках проведения Дней Республики Дагестан.
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