ЗАМАНА - Проект «Регион заботы» представит властям Дагестана доклад о состоянии паллиативной помощи в республике

Проект «Регион заботы» представит властям Дагестана доклад о состоянии паллиативной помощи в республике

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12 марта, 2021. Пятница 16:22
Проект «Регион заботы» представит властям Дагестана доклад о состоянии паллиативной помощи в республике

Команда проекта ОНФ «Регион заботы» провела проверку системы оказания паллиативной поддержки в Республике Дагестан. Как сообщает ТАСС,  в рамках этой работы, команда проекта посетила больницы и психоневрологические интернаты региона.

Проект «Регион заботы» представит властям Дагестана доклад о состоянии паллиативной помощи в республике
Общество

Отметим, что Дагестан стал первой экспериментальной площадкой для реализации проекта «Регион заботы». В декабре 2019 года правительство РД утвердило проект программы развития паллиативной поддержки до 2025 года.

В 2020 году команда проекта организовала доставку в республику нужного оборудования и тест-систем для заболевших с коронавирусной инфекцией. Как рассказала автор проекта ОНФ «Регион заботы» Нюта Федермессер, после утверждения программы положение дел в республике начало меняться в лучшую сторону. Например, при негосударственной городской больнице 3 в Махачкале заработала 1-ая служба выездной патронажной поддержки. А также, невзирая на сильную эпидемию, в республике начало работу паллиативное отделение для детей.

 

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