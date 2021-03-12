На сайте Госуслуг запущена система автоматического предоставления справки 2-НДФЛ

Предоставление справки производится через цифровой профиль пользователя портала Государственных услуг. Чтобы заказать автоматическую выгрузку справки 2-НДФЛ в банк, пользователю нужно на интернет-ресурсе одного из девятнадцати банков, участвующих в проекте дать согласие на предоставление данной информации. Справка будет автоматом направлена в банк, а в личном кабинете пользователя портала государственных услуг зафиксируется данная информация.