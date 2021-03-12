ЗАМАНА - На сайте Госуслуг запущена система автоматического предоставления справки 2-НДФЛ

На сайте Госуслуг запущена система автоматического предоставления справки 2-НДФЛ

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12 марта, 2021. Пятница 14:53
На сайте Госуслуг запущена система автоматического предоставления справки 2-НДФЛ

На сайте Госуслуг запущена система автоматического предоставления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов.

На сайте Госуслуг запущена система автоматического предоставления справки 2-НДФЛ
Общество

Предоставление справки производится через цифровой профиль пользователя портала Государственных услуг. Чтобы заказать автоматическую выгрузку справки 2-НДФЛ в банк, пользователю нужно на интернет-ресурсе одного из девятнадцати банков, участвующих в проекте дать согласие на предоставление данной информации. Справка будет автоматом направлена в банк, а в личном кабинете пользователя портала государственных услуг зафиксируется данная информация.

 

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