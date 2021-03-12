В ряде районов республики продолжается снегопад, который сопровождается мощным ветром. А именно, в населенном пункте Талги под Махачкалой уже извлечено свыше 20 транспортных средств, говорится в Инстаграмм-профиле учреждения. А также, из-за мощного ветра и снегопада в нескольких районах республики происходят масштабные отключения электрической энергии. Без света остались больше 110 тысяч человек. Проводятся работы по восстановлению. По данным МЧС, 12 марта в регионе ожидается снегопад, на магистралях гололед, в горах сохраняется лавиноопасность.
Дагестанские спасатели вызволили из снежных заторов приблизительно 30 транспортных средств
- Автор Хадижат
- 12 марта, 2021. Пятница 14:23
Дагестанские спасатели вызволили из снежных заторов приблизительно 30 транспортных средств застрявших на занесенных снегом участках общегосударственной дороги «Кавказ» и на магистралях республиканского значения.
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