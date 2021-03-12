Непогода в Дагестане стала причиной проблем с электричеством

Более 70 бригад, 237 энергетиков, а также 55 единиц спецтехники, по данным ТАСС, готовы к работам по восстановлению электроснабжения, без которого по региону осталось более 111 тысяч человек.