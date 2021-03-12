Причиной массового отключения, как сообщает источник, стали снегопад и сильный ветер, которых, по данным синоптиков, завтра и в последующие дни уже не наблюдается.
Непогода в Дагестане стала причиной проблем с электричеством
- Автор Арслан
- 12 марта, 2021. Пятница 12:56
Более 70 бригад, 237 энергетиков, а также 55 единиц спецтехники, по данным ТАСС, готовы к работам по восстановлению электроснабжения, без которого по региону осталось более 111 тысяч человек.
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