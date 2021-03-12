ЗАМАНА - Непогода в Дагестане стала причиной проблем с электричеством

Непогода в Дагестане стала причиной проблем с электричеством

Автор
12 марта, 2021. Пятница 12:56
Непогода в Дагестане стала причиной проблем с электричеством

Более 70 бригад, 237 энергетиков, а также 55 единиц спецтехники, по данным ТАСС, готовы к работам по восстановлению электроснабжения, без которого по региону осталось более 111 тысяч человек.

Непогода в Дагестане стала причиной проблем с электричеством
Общество

Причиной массового отключения, как сообщает источник, стали снегопад и сильный ветер, которых, по данным синоптиков, завтра и в последующие дни уже не наблюдается.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top