Так, экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.
Бывший чиновник в Дагестане ответит в суде за служебный подлог
- Автор Арслан
- 12 марта, 2021. Пятница 12:11
Незаконным путем предоставил своей знакомой муниципальный земельный участок в аренду, предполагают в управлении СК России по республике, где ведут расследование дела, возбужденного против бывшего начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Кизлярского района Дагестана.
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