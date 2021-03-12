Предваряя презентацию проекта, руководитель ведомства отметила, что программа является мультидисциплинарной и ее успех возможен только при консолидации важнейших ведомств региона. Кроме того, министр подчеркнула значимость работы в данном вопросе глав муниципалитетов республики.
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Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева представила программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан на 2021-2025 годы»
- Автор Хадижат
- 12 марта, 2021. Пятница 08:48
В рамках научно-практического форума «Медицина Дагестана: вызовы и решения» врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева представила программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан на 2021-2025 годы».
Предваряя презентацию проекта, руководитель ведомства отметила, что программа является мультидисциплинарной и ее успех возможен только при консолидации важнейших ведомств региона. Кроме того, министр подчеркнула значимость работы в данном вопросе глав муниципалитетов республики.
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