В перспективе планируется довести площадь сада до 100 гектаров. Садоводы надеются на прибыльность нового дела. Его развитию содействует размеренный спрос фундука на рынке и долгие сроки хранения ореха.
В Буйнакском районе впервые зацветет сад фундука
- Автор Хадижат
- 12 марта, 2021. Пятница 08:04
Около 40 гектаров земли в селе Эрпели Буйнакского района было отведено под посадку фундука двух видов.
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