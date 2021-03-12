Глава Акушинского района Махач Абдулкеримов: "Решение вопросов, обозначенных на заседании в Совете Федерации приведет к улучшению условий жизни дагестанцев"

Автор Хадижат

Глава Акушинского района Махач Абдулкеримов высказал свое мнение о прошедших в Совете Федерации с 1 по 3 марта Дней Дагестана.