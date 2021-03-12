Согласно мнению Абдулкеримова, исполняющий обязанности руководителя РД Сергей Меликов обозначил принципиальные трудности в социально-экономическом развитии республики.
«Для нашего района животрепещущими являются вопросы водоснабжения и газификация сельских поселений, строительство школ и детских садов, развитие агропромышленного комплекса и туризма. Уверен, что решение вопросов, которые были подняты на заседаниях специализированных комитетов Совета Федерации, приведет к улучшению условий жизни дагестанцев», подчеркнул Абдулкеримов.
Глава Акушинского района Махач Абдулкеримов: "Решение вопросов, обозначенных на заседании в Совете Федерации приведет к улучшению условий жизни дагестанцев"
- Автор Хадижат
- 12 марта, 2021. Пятница 00:17
Глава Акушинского района Махач Абдулкеримов высказал свое мнение о прошедших в Совете Федерации с 1 по 3 марта Дней Дагестана.
Согласно мнению Абдулкеримова, исполняющий обязанности руководителя РД Сергей Меликов обозначил принципиальные трудности в социально-экономическом развитии республики.
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