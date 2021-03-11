ЗАМАНА - Глава Новолакского района прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

Глава Новолакского района прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

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11 марта, 2021. Четверг 09:12
Глава Новолакского района прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

По мнению главы Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиева, прошедшие с 1 по 3 марта в Совете Федерации Дни Республики Дагестан в рамках столетия  ДАССР, стали для Дагестана знаковым событием.

Глава Новолакского района прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации
Общество

Регион показал себя с лучшей стороны, презентовав свою культуру и народно-художественные промыслы. Главным событием Дней Дагестана стало выступление Врио Главы РД Сергея Меликова, в рамках которого ему удалось сформулировать наболевшие для Дагестана вопросы.

«Отмечу, что эти проблемы по причине отсутствия финансирования, поддержки и понимания не решались многие годы. Так, например, что касается нашего района то был обсужден вопрос реконструкции улично-дорожной сети на территории переселения лакской части населения «Новострой». На эти цели необходимы финансовые средства в размере более 3,5 миллиардов рублей», подчеркнул Айдиев.

 

 

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