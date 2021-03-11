По словам исполняющего обязанности главы Минстроя Малика Баглиева, проекты учреждения поддержали в Совете Федерации. Теперь предстоит их детализированное обсуждение в минстрое России. Решение этих вопросов принципиально для республики и требует определенных средств.
Уточним, что оценка сейсмической угрозы территорий не проводилась в регионе тридцать лет.
«При федеральной поддержке мы сможем провести эту работу и на основе результатов, принимать правильные проектные решения. Мы будем знать, где и что строить, с учетом балльности сейсмического действия этой территории. Решение поднятых нами вопросов отразится на качестве жизни дагестанцев, даст возможность уменьшить сейсмические риски», сообщает Баглиев.