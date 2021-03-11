ЗАМАНА - Малик Баглиев рассказал о результатах совещания комитета Совета Федерации

Малик Баглиев рассказал о результатах совещания комитета Совета Федерации

Автор
11 марта, 2021. Четверг 13:50
Малик Баглиев рассказал о результатах совещания комитета Совета Федерации

На расширенном совещании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера минстрой Республики Дагестан поднял вопросы проведения сейсмического районирования территорий республики и обследования небезопасных оползневых участков.

Малик Баглиев рассказал о результатах совещания комитета Совета Федерации
Общество

По словам исполняющего обязанности главы Минстроя Малика Баглиева, проекты учреждения поддержали в Совете Федерации. Теперь предстоит их детализированное обсуждение в минстрое России. Решение этих вопросов принципиально для республики и требует определенных средств.
Уточним, что оценка сейсмической угрозы территорий не проводилась в регионе тридцать лет.

«При федеральной поддержке мы сможем провести эту работу и на основе результатов, принимать правильные проектные решения. Мы будем знать, где и что строить, с учетом балльности сейсмического действия этой территории. Решение поднятых нами вопросов отразится на качестве жизни дагестанцев, даст возможность уменьшить сейсмические риски», сообщает Баглиев.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top