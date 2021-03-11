ЗАМАНА - Заслуженный экономист РД Юсуп Умавов прокомментировал итоги Дней Дагестана в Совете Федерации

Заслуженный экономист РД Юсуп Умавов прокомментировал итоги Дней Дагестана в Совете Федерации

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11 марта, 2021. Четверг 20:41
Заслуженный экономист РД Юсуп Умавов прокомментировал итоги Дней Дагестана в Совете Федерации

Заслуженный экономист РД, экс-министр промышленности, торговли и инвестиций РД, заведующий кафедрой ДГУ Юсуп Умавов прокомментировал вопросы социально-экономического развития Дагестана, озвученные в Совете Федерации.

Заслуженный экономист РД Юсуп Умавов прокомментировал итоги Дней Дагестана в Совете Федерации
Общество

«Проекты, которые были представлены в Совете Федерации играют особое значение для Дагестана, я бы даже сказал, что это "революционные решения", в которых регион остро нуждается", подчеркнул Юсуп Умавов. Он отметил, что реализация озвученных проектов даст импульс развитию экономики по всем отраслям и снимет напряженность по по многим социальным вопросам. "Сергею Меликову получилось обратить внимание на трудности, с которыми столкнулась республика очень высоком уровне, понимание ноебходимости решения этих вопросов достигнуто. Я уверен, что эффект от проведенных мероприятий нас ждет неоценимый", заключил экономист.

 

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