ЗАМАНА - Глава Ахтынского района Осман Абдулкеримов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

Глава Ахтынского района Осман Абдулкеримов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

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11 марта, 2021. Четверг 20:30
Глава Ахтынского района Осман Абдулкеримов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

В Совете Федерации РФ завершились Дни Дагестана, прошедшие в рамках празднования 100-летия со дня образования ДАССР.
Глава Ахтынского района Осман Абдулкеримов, комментируя данное событие, подчеркнул особую актуальность вопросов, озвученных в рамках заседаний главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Глава Ахтынского района Осман Абдулкеримов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации
Общество

"Сергей Алимович привлёк внимание к проблемным вопросам региона. В том числе, речь шла и больнице Ахтырского района, строительство которой началось еще в 2009 году. С аналогичной проблемой столкнулись и другие муниципалитеты. Но стоит отметить, что два года назад у нас строительство районной больницы все же сдвинулось с места, сегодня это происходит в довольно быстром, я бы даже сказал ударном темпе. Надеюсь, что при отсутствии задержек с финансированием, в текущем году жители района получат новую больницу», - отметил глава Ахтынского района.
Также Осман Абдулкеримов обратил внимание на то, что проблемы, озвученные Сергеем Меликовым в Совете Федерации имеют обширный спектр и глубокие корни.

"Они накапливались десятилетиями и что особенно важно, сегодня у руководства региона есть понимание, как эти вопросы решать", - заключил руководитель муниципалитета. 

 

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