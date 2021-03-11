Глава Ахтынского района Осман Абдулкеримов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации

"Сергей Алимович привлёк внимание к проблемным вопросам региона. В том числе, речь шла и больнице Ахтырского района, строительство которой началось еще в 2009 году. С аналогичной проблемой столкнулись и другие муниципалитеты. Но стоит отметить, что два года назад у нас строительство районной больницы все же сдвинулось с места, сегодня это происходит в довольно быстром, я бы даже сказал ударном темпе. Надеюсь, что при отсутствии задержек с финансированием, в текущем году жители района получат новую больницу», - отметил глава Ахтынского района.

Также Осман Абдулкеримов обратил внимание на то, что проблемы, озвученные Сергеем Меликовым в Совете Федерации имеют обширный спектр и глубокие корни.

"Они накапливались десятилетиями и что особенно важно, сегодня у руководства региона есть понимание, как эти вопросы решать", - заключил руководитель муниципалитета.