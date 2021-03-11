На сегодня в Дагестане не зафиксировано ни одного тяжелого поствакцинального осложнения

Совещание прошло под руководством врио главы Сергея Меликова в режиме видеоконференцсвязи. Вот уже на протяжении нескольких недель в больницы Дагестана ежедневно поступает около 40 пациентов с диагнозом коронавирус. Для нашего региона подобные цифры положительная динамика. Но будут ли данные показатели лучше, или хуже, зависит только от самих дагестанцев. Решающую роль в этом вопросе может сыграть вакцинация населения. Отметим, что на сегодняшний день в Дагестане не зафиксировано ни одного поствакцинального осложнения.

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