ЗАМАНА - В Казани пройдет Международный форум KazanDigitalWeek-2021

В Казани пройдет Международный форум KazanDigitalWeek-2021

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11 марта, 2021. Четверг 15:14
В Казани пройдет Международный форум KazanDigitalWeek-2021

С 21 по 24 сентября в Казани пройдет Международный форум "Kazan Digital Week - 2021".

В Казани пройдет Международный форум KazanDigitalWeek-2021
Общество

Мероприятие пройдет в смешанном офлайн и онлайн формате, местом проведения основных событий станет современный выставочный центр "Казань Экспо".
Сообщается, что форум ориентирована на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий. Работы участников принимаются до 1 мая включительно. Подробнее читайте по ссылке

 

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