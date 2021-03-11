Мероприятие пройдет в смешанном офлайн и онлайн формате, местом проведения основных событий станет современный выставочный центр "Казань Экспо".
Сообщается, что форум ориентирована на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий. Работы участников принимаются до 1 мая включительно. Подробнее читайте по ссылке
В Казани пройдет Международный форум KazanDigitalWeek-2021
- Автор Хадижат
- 11 марта, 2021. Четверг 15:14
С 21 по 24 сентября в Казани пройдет Международный форум "Kazan Digital Week - 2021".
Мероприятие пройдет в смешанном офлайн и онлайн формате, местом проведения основных событий станет современный выставочный центр "Казань Экспо".
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