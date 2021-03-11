«Я ранее участвовала в Дельфийских играх 2019 году в Ростове-на Дону и решила попробовать вновь. Перед выступлением волновалась, нонастрой был только на победу. А после того как выиграла, появилась уверенность, что я на правильном пути», - рассказала Магомедова.
Всероссийский этап конкурса пройдет в Перми.Согласно программным требованиям, конкурс будет проводиться в два тура. В первом туре необходимо исполнить три произведения, представляющие песенные традиции своего региона. Ко второму туру допускаются 8 участников. Во втором туре необходимо исполнить два произведения. Программа должна быть не менее яркой, чем для первого тура, повторение песен первого тура не допускается.
«Конкуренция серьезная, но у меня есть опыт, постараюсь учесть все нюансы выступления Ростове-на Дону и выступить успешно в Перми», - поделилась студентка.
В региональном этапе приняли участие более 100 человек из 30 муниципальных образований республики. Ребята соревновались в нескольких номинациях, в числе которых «изобразительное искусство», «народные художественные промыслы», «игра на народных инструментах» и «сольное народное пение».
Победителей и призеров определяло компетентное жюри конкурса:
- заслуженный артист РД, артист Лакскогодраматического театра им. Э. Капиева, солист Дагестанской государственной филармонии Абдул Мурадов,
- народная артистка РД, солистка Даггосфилармонии, телеведущая, блогер ТахминаУмалатова,
- преподаватель Дагестанского художественного училища им. М. А. ДжемалаКурбан Инжиев,
- телеведущая и блогер Камилла Ибрагимова.
Дельфийские игры – это комплексные соревнования творческого мастерства среди молодежи, проводящийся по народным, классическим и современным номинациям (современные и народные инструменты, академическое, народное и эстрадное пение, классический и народный танец, изобразительное искусство и пр.).
Конкурсная и фестивальная программы Игр состоят из 30 номинаций. По каждой из номинаций участникам выдаётся программа с обозначением дней, времени и мест проведения жеребьёвки, репетиций, занятий, просмотров и прослушиваний по возрастным группам и турам.
Церемония открытия Дельфийских игр в этом году состоится 22 мая, с этого дня будет проходить конкурсная и фестивальная программа, церемонии награждения, а также экскурсионная программа. В жюри традиционно входят заслуженные представители культуры и науки нашей страны, общественные деятели - в общей сложности до 150 человек.
Пресс-служба ДГУ