Студентка ДГУ выступит на всероссийском этапе конкурса «Дельфийские игры - 2021»

Дагестанский государственный университет продолжает покорять вершины не только научного олимпа, но и творческих соревнований. АйшатМагомедова, студентка 3 курса колледжа ДГУ,стала победителем регионального конкурса «Дельфийские игры - 2021» в номинации «сольное народное пение». Девушка исполнила песню на даргинском языке о Дагестане и его прекрасном народе.

«Я ранее участвовала в Дельфийских играх 2019 году в Ростове-на Дону и решила попробовать вновь. Перед выступлением волновалась, нонастрой был только на победу. А после того как выиграла, появилась уверенность, что я на правильном пути», - рассказала Магомедова.

Всероссийский этап конкурса пройдет в Перми.Согласно программным требованиям, конкурс будет проводиться в два тура. В первом туре необходимо исполнить три произведения, представляющие песенные традиции своего региона. Ко второму туру допускаются 8 участников. Во втором туре необходимо исполнить два произведения. Программа должна быть не менее яркой, чем для первого тура, повторение песен первого тура не допускается.

«Конкуренция серьезная, но у меня есть опыт, постараюсь учесть все нюансы выступления Ростове-на Дону и выступить успешно в Перми», - поделилась студентка.

В региональном этапе приняли участие более 100 человек из 30 муниципальных образований республики. Ребята соревновались в нескольких номинациях, в числе которых «изобразительное искусство», «народные художественные промыслы», «игра на народных инструментах» и «сольное народное пение».

Победителей и призеров определяло компетентное жюри конкурса:

- заслуженный артист РД, артист Лакскогодраматического театра им. Э. Капиева, солист Дагестанской государственной филармонии Абдул Мурадов,

- народная артистка РД, солистка Даггосфилармонии, телеведущая, блогер ТахминаУмалатова,

- преподаватель Дагестанского художественного училища им. М. А. ДжемалаКурбан Инжиев,

- телеведущая и блогер Камилла Ибрагимова.

Дельфийские игры – это комплексные соревнования творческого мастерства среди молодежи, проводящийся по народным, классическим и современным номинациям (современные и народные инструменты, академическое, народное и эстрадное пение, классический и народный танец, изобразительное искусство и пр.).

Конкурсная и фестивальная программы Игр состоят из 30 номинаций. По каждой из номинаций участникам выдаётся программа с обозначением дней, времени и мест проведения жеребьёвки, репетиций, занятий, просмотров и прослушиваний по возрастным группам и турам.

Церемония открытия Дельфийских игр в этом году состоится 22 мая, с этого дня будет проходить конкурсная и фестивальная программа, церемонии награждения, а также экскурсионная программа. В жюри традиционно входят заслуженные представители культуры и науки нашей страны, общественные деятели - в общей сложности до 150 человек.

Пресс-служба ДГУ