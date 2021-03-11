В Сулейман-Стальском районе готовятся к проведению олимпиады по лезгинскому языку

В селе Эминхюр Сулейман-Стальского района 23 марта пройдет школьная олимпиада по лезгинскому языку среди одиннадцатиклассников Южного Дагестана.

Подчеркнём, что инициаторами проведения данного мероприятия выступает лаготворительный фонд «ЛЕКИ» и редакция республиканского национального еженедельника «Лезги газет» при содействии администрации Сулейман-Стальского района.

Общий призовой фонд олимпиады составляет 42 тысячи рублей. Материальное вознаграждение ожидает участников, занявших с первого по пятое место. Организаторы отмечают, что также победителям будут вручены дипломы, памятные подарки и книги лезгинских писателей.

Какую роль играют подобные мероприятия в процессе сохранения я родного языка? Способны ли они увеличить интерес молодежи к национальной культуре? Своим мнением на этот счет поделились эксперты в данной области.

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