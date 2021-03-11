ЗАМАНА - Digital-специалисты из Дагестана принимают участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

Digital-специалисты из Дагестана принимают участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

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11 марта, 2021. Четверг 14:31
Digital-специалисты из Дагестана принимают участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» завершил прием заявок. В этом году, в проекте пожелали принять участие более 13 тысяч человек со всей России.

Digital-специалисты из Дагестана принимают участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»
Общество

В свою очередь, генеральный директор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что экспертный совет конкурса уже начал выборочную проверку заданий, которые участники должны выполнить до старта дистанционного этапа.

«Для нас важно, что в этом Конкурсе получают шансы на развитие карьеры рядовые специалисты, фрилансеры и те, кто только начинает свой путь в профессии», отметил Комиссаров.
Уточним, что главная задача конкурсу «Лидеры интернет-коммуникаций» сформировать кадровый резерв для сферы интернет-коммуникаций и региональных IT-команд.
С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте

 

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