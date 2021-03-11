Таким образом, как сообщает источник, с ноября минувшего года уровень воды поднялся на 53 см.
К повышению уровня воды в озере, как сообщает Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура, повысился в результате выпавших обильных осадков.
Таким образом, как сообщает источник, с ноября минувшего года уровень воды поднялся на 53 см.
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