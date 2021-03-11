Так, на чиновника, который, по версии следствия, злоупотребил своими должностными обязанностями, завели уголовное дело.
В Дагестане глава сельсовета заподозрен в превышении полномочий
- Автор Арслан
- 11 марта, 2021. Четверг 09:31
Ущерб в размере порядка 3,8 млн рублей руководитель Каякентского сельсовета нанес, издав незаконные постановления о бесплатном предоставлении четырем гражданам земельных участков общей площадью от 8 тыс. до 10 тыс. кв. метров, сообщает пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
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