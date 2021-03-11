На сегодня зарезервирована 201 территория (77 дворовых и 124 общественных) из 218 намеченных в 48 муниципальных образованиях. На обустройство объектов в текущем году из федерального и республиканского бюджетов будет направлено 908,2 миллионов рублей. Работы находятся под контролем Министерства строительства Республики Дагестан. Окончание всех работ запланировано до 1 декабря 2021 года.
В 18 муниципальных образованиях Дагестана началась работа по благоустройству территорий
- Автор Хадижат
- 11 марта, 2021. Четверг 08:46
В 18 муниципальных образованиях Республики Дагестан дан старт работам в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2021 год.
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