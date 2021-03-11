В Дагестане стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

В своем вступительном слове, Анатолий Карибов подчеркнул, что участие в движении WorldSkills даёт каждому шанс проявить себя в различных профессиональных сферах, что необходимо каждому молодому человеку. "В настоящий момент, для нас крайне важна одготовка рабочих, технических и инженерных специалистов. Республика нуждается в подобных кадрах. Возможно, сегодня эти специальности кажутся молодым не очень перспективными, но от них зависит развитие экономики региона, а следовательно, они востребованы на рынке труда", заключил временно исполняющий обязанности вице-премьера.

Стоит отметить, что чемпионат WorldSkills Russia в Дагестане продлится с 10 по 20 марта.