ЗАМАНА - В Дагестане стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

В Дагестане стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

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11 марта, 2021. Четверг 08:10
В Дагестане стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства РД Анатолий Карибов сегодня открыл VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Дагестан.

В Дагестане стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
Общество

В своем вступительном слове, Анатолий Карибов подчеркнул, что участие в движении WorldSkills даёт каждому шанс проявить себя в различных профессиональных сферах, что необходимо каждому молодому человеку. "В настоящий момент, для нас крайне важна одготовка рабочих, технических и инженерных специалистов. Республика нуждается в подобных кадрах. Возможно, сегодня эти специальности кажутся молодым не очень перспективными, но от них зависит развитие экономики региона, а следовательно, они востребованы на рынке труда", заключил временно исполняющий обязанности вице-премьера.

Стоит отметить, что чемпионат WorldSkills Russia в Дагестане продлится с 10 по 20 марта.

 

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