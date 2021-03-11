ЗАМАНА - В Махачкале проходит научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения»

В Махачкале проходит научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения»

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11 марта, 2021. Четверг 00:43
В Махачкале проходит научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения»

Речь идёт о таких актуальных для региона вопросах, как кадровое обеспечение медицинской деятельности, организация первичной медико-санитарной помощи, работа онкологической службы в условиях пандемии. Также рассмотрят реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане и состояние исполнения медицинскими организациями федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В Махачкале проходит научно-практический форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения»
Общество

В пленарном заседании форума принял участие Врио Главы Дагестана Сергей Меликов.
Руководитель региона обратил внимание на проблемы в медицинской сфере, которые не решались десятилетиями, одна из них это нехватка высококвалифицированных специалистов в сельской местности. «И хотя в Дагестане действует программа «Земский доктор», развивается система целевого приема и целевого обучения, в полной мере решить данную задачу не удалось. В рамках реализации программы «Земский доктор» в Дагестане трудоустроено 1485 врачей и 35 фельдшеров, в том числе в 2020 году 181 врач и 25 фельдшеров», подчеркнул Глава Дагестана.

Итоги первого дня форума читайте по ссылке

 

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