Она подчеркнула, что форум собрал на на одной площадке наилучших профессионалов в сфере охраны здоровья населения всего государства.
"Время диктует новые требования, дает новые технологии, что делает оказание мед поддержки доступнее. Вопрос высококвалифицированных кадров в этом случае имеет крайне важное значение. Это касается и организации медико-санитарной поддержки, и сферы обеспечения государственных гарантий, и качества оказания мед услуг. Конечно, сегодня вопросы здоровья граждан рассматривались через призму пандемии", - подчеркнула Зумруд Бучаева.
Также она добавила, что круглые столы и секции, которые проходят на форуме, дают возможность специалистам в области здравоохранения поделиться ценным опытом в текущих непростых условиях.