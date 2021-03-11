Зумруд Бучаева: «Форум позволит участникам поделиться ценным опытом работы в условиях пандемии»

Сегодня в Махачкале проходит форум «Медицина Дагестана: вызовы и решения». Данное мероприятие для издания «Молодежь Дагестана» прокомментировала председатель Дагестанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения России, координатор партийного проекта «Здоровое будущее», член комитета Народного собрания по здравоохранению и социальной политике Зумруд Бучаева.

Она подчеркнула, что форум собрал на на одной площадке наилучших профессионалов в сфере охраны здоровья населения всего государства.

"Время диктует новые требования, дает новые технологии, что делает оказание мед поддержки доступнее. Вопрос высококвалифицированных кадров в этом случае имеет крайне важное значение. Это касается и организации медико-санитарной поддержки, и сферы обеспечения государственных гарантий, и качества оказания мед услуг. Конечно, сегодня вопросы здоровья граждан рассматривались через призму пандемии", - подчеркнула Зумруд Бучаева.

Также она добавила, что круглые столы и секции, которые проходят на форуме, дают возможность специалистам в области здравоохранения поделиться ценным опытом в текущих непростых условиях.