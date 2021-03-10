В каждом вузе России появится проректор по цифровой трансформации

Заместитель премьер-министра России Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Татарстан провел заседание на тему: «Кадры для будущего».

В рамках совещания, особое внимание было акцентировано на остром недостатке специалистов в сфере IT-технологий на рынке труда

Дмитрий Чернышенко дал поручение руководителю Министерства науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову ввести в каждом университете должность проректора по цифровой трансформации. Чернышенко сообщил, что в университетах нужно планировать четкую программу цифровой трансформации и план цифровых инициатив.